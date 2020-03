"Italia siamo con te" a Beslan lumini tricolori in segno di solidarietà agli italiani

“Abbiamo deciso di esprimere il nostro sostegno all’Italia proprio perché in questo paese è stato registrato un numero elevato di vittime, inoltre, dopo l’attentato del 2004 (strage di Beslan, ndr) il primo aereo straniero con aiuti atterrato qui era italiano. Dato che il paese è in quarantena, non abbiamo chiesto alle persone di uscire di casa. Grazie al sostegno dell’amministrazione di Beslan e della provincia di Pravoberezhny, i cittadini che desideravano prendere parte all'azione hanno ricevuto candele. L'idea dell'azione è partita dal primo cittadino di Beslan Vadim Tatarov”, ha affermato il portavoce della provincia Pravoberezhny al portale 15y Region.

La frase "Italia, siamo con te" fatta con lampadine allo sfondo di finestre in cui si vedono le candelle accese © Sputnik . Denis Abramov

Una lampada rossa © Sputnik . Denis Abramov

Beslan, le candele accese in segno di sostegno all'Italia © Sputnik . Denis Abramov 1 / 3 © Sputnik . Denis Abramov La frase "Italia, siamo con te" fatta con lampadine allo sfondo di finestre in cui si vedono le candelle accese

Un’iniziativa simile è stata svolta anche nel capoluogo dell’Ossezia Settentrionale, Vladikavkaz.

Da diversi anni a Beslan è attiva l’associazione “Aiutateci a Salvare i Bambini Onlus” che fornisce assistenza, in particolar modo sanitaria, ai giovani feriti nella strage del 1 settembre 2004, quando fondamentalisti islamici ceceni e ingusci presero d'assalto la scuola N.1 di Beslan. Nell'attacco morirono 334 persone, compresi 318 ostaggi, di cui 186 bambini.