Pupo canta per la Russia: "Grazie per gli aiuti" - Video

Enzo Ghignazzi, in arte conosciuto come Pupo, ha voluto esprimere la propria riconoscenza nei confronti della Russia per gli aiuti inviati in Italia per combattere il coronavirus.

E lo ha fatto a modo suo, dedicando la canzone "Est Tolko Mig" ("C'è solo un momento"), scritta dal compositore russo Oleg Anofriyev, e precedentemente interpretata durante diversi concerti tenuti in terra russa, dove il cantautore di Ponticino è considerato una vera e propria star.

"Grazie per gli aiuti" sono state le parole pronunciate da un commosso Pupo alla fine del brano.