Terremoto, una scossa 3,4 sveglia la città di Torino

L'epicentro a 5,9 chilometri sud di Coazze, a circa 20 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita a Torino. Non si registrano danni a persone o cose.

Brusco risveglio questa domenica mattina per gli abitanti del torinese, destati da una scossa di terremoto, fortunatamente di lieve intensità. Un sisma, di magnitudo 3.4 e circa 20 chilometri di profondità, è stato infatti registrato alle 9.11 con epicentro a 5.9 km sud da Coazze, nella città metropolitana di Torino.

Il sisma è stato indistintamente avvertito dalla popolazione, ma non risultano danni a persone o cose.

​I cittadini, non potendosi riversare per le strade a causa della quarantena, si sono affrettati a scrivere sui social per avere maggiori notizie e sdrammatizzare.

"Non era un sogno stavo ballando davvero sul letto" ha scritto una ragazza evidentemente svegliata dalla scossa. E c'è anche chi ha avuto un po' di paura: "È passata quasi un’ora, io e il gatto siamo ancora qui a guardarci con gli occhi sbarrati".

Altri tweet hanno fatto riferimento anche al periodo di isolamento dovuto all'epidemia.

"Svegliarsi col terremoto non era tra i miei piani per questa quarantena e direi anche meno grazie", commenta qualcuno.

​Non manca chi fa ironia, per affrontare con un sorriso ogni situazione.

E dopo il #terremoto di stamattina vicino a Torino, penso che @Dio abbia aggiornato le 10 piaghe d'Egitto alla versione 2.0. Altrimenti non si spiega tutto 'sto accanimento. — Steph Rivetti (@StefRivetti) March 29, 2020

​