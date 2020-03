Coronavirus, Bellanova: "Subito assistenza alimentare agli indigenti"

Il ministro Bellanova ha promesso un piano di assistenza alimentare per sostenere le famiglie indigenti in questo periodo di grave emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19.

Il ministro alle Politiche agricole, alimentarie forestali, Teresa Bellanova, ha annunciato un piano di aiuti alimentari alla popolazione indigente per la durata dell'emergenza dovuta all'epidemia di coronavirus in Italia.

Per la titolare del dicastero è fondamentale "agire subitoper impedire che quanto accaduto in alcune città italiane rischi di ripetersi. Avere cura di tutti, non lasciare indietro nessuno".

A tale scopo è stata lanciata la proposta di un Coordinamento alimentare per l'assistenza agli indigenti, ha spiegato la Bellanova:

"Bisogna provvedere subito a un coordinamento per l'assistenza alimentare agli indigenti", sono state le sue parole.

Il riferimento del ministro è all'episodio avvenuto nella giornata di ieri a Palermo, dove una ventina di persone ha tentato di prendere d'assalto il supermercato Lidl in viale Regione siciliana, tra i più grandi e i più frequentati della città.