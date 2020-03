Coronavirus, soli a casa in quarantena due fratellini di Montevarchi

La mamma, operatrice sanitaria, si è ammalata di COVID-19 ed è ricoverata all'ospedale San Donato di Arezzo, dove giovedì scorso, nella sala di rianimazione della stessa struttura, è morta la nonna con cui convivevano. Adesso i due fratellini sono soli nella loro casa di Montevarchi, in provincia di Arezzo, la cittadina più popolosa del Valdarno.

La loro tragedia ha dato il via a una catena di solidarietà che ha mobilitato il paese. Adesso i due bimbi non sono soli, ma assistiti, curati e alimentati dalla comunità. Temporaneamente, finché la mamma non sarà guarita, il sindaco ha assunto il ruolo di loro tutore. La città li ha adottati.

Un gruppo di volontari, con un camper sanificato posteggiato in giardino, assiste 24h i due fratellini, che possono parlare con gli operatori dalla finestra, ricevere consigli e sostegno in questo momento drammatico. I due bambini, inoltre, sono in continuo contatto con la mamma, con cui parlano in videochiamata dal loro cellulare.

La comunità contribuisce all'alimentazione dei piccoli, a cui viene quotidianamente consegnata una busta della spesa. Nei prossimi giorni verrà anche effettuato loro un tampone, anche se al momento sono asintomatici.