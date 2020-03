Coronavirus: dalla Cina mascherine e protezioni individuali per un ospedale di Bari

Due ospedali cinesi hanno regalato al policlinico di Bari numerosi dispositivi di protezione individuale tra cui mascherine, occhiali e tute protettive. La comunicazione arriva direttamente dal direttore generale del nosocomio Giovanni Migliore, il quale informa che i dispositivi arriveranno nei prossimi giorni.

"I paesi hanno le frontiere, l'amicizia non ha confini. 'Hengrui Medicine' e 'Shenzhen Peoples Hospital' insieme al Policlinico di Bari per lottare contro l'epidemia": questo il messaggio scritto su uno striscione rosso che accompagnerà la donazione. [...] Ringrazio la grande generosità del popolo cinese per il prezioso aiuto in questo momento di difficoltà che vede le nostre comunità vicine nel fronteggiare l'epidemia da Coronavirus. Sono sicuro che sapremo rilanciare questa collaborazione, nata lo scorso anno, anche fuori dall'emergenza" ha dichiarato il direttore del Policlinico di Bari Giovanni XXIII, Giovanni Migliore.

Il Policlinico di Bari ha ricevuto questa donazione che arriverà nei prossimi giorni grazie al rapporto instaurato nel tempo con l’International Medical Exchange Center-Italy, che si occupa da anni di promuovere ed organizzare scambi scientifici tra Italia e Cina, soprattutto nel settore sanitario.

Numerosi sono gli aiuti che sono stati inviati da Cina e Russia nei confronti dell'Italia, in numerose regioni, per riuscire a contrastare l'infezione del Coronavirus. Un aereo con a bordo 14 specialisti e alcune tonnellate di materiale protettivo, provenienti da Fuzhou, sono stati dislocati in Toscana il 25 marzo, a rinforzare gli aiuti già inviati in precedenza in Italia dalla Cina. Tra i rinforzi inviati non solo presidi sanitari ma anche personale medico.