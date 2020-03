Coronavirus, a Codogno senza 'zona rossa' tornano a salire i contagi

A Codogno, dove a febbraio furono registrati i primi casi di infezione in Italia, dopo la riapertura della 'zona rossa' sono tornati a salire i casi di contagio da Covid-19, come rivelato dal sindaco Francesco Passerini, che ha spiegato come nelle ultime ore si siano registrate 6 nuove positività.

Il primo cittadino ha pertanto espresso tutta la propria perplessità circa la rimozione della zona rossa con il decreto dello scorso 8 marzo:

"Ci aveva sorpreso vedere che nel decreto del governo dello scorso 8 marzo la zona rossa veniva abolita. Che senso ha chiudere tutto se poi, appena arrivano i primi risultati positivi, si dà la possibilità di riaprire negozi e di spostarsi per lavoro praticamente ovunque?".

Il rischio, per la cittadinanza, è quello di gettare alle ortiche tutti gli sforzi fatti finora per impedire una ancora più capillare diffusione del nuovo agente patogeno negli 8 comuni del lodigiano sottoposti alle primissime misure restrittive:

"Noi abbiamo fatto sforzi molto rigidi, i risultati si sono visti perché nelle prime due settimane c'è stata una riduzione dei contagi. Ora quegli sforzi rischiano di essere vanificati", hanno spiegato i cittadini del comune lodigiano.