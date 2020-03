Ultimi dati su Covid-19: 10.361 guariti (+999), 8.165 deceduti (+662), 62.013 positivi (+4.492)

Gli ultimi dati sulla diffusione del coronavirus in Italia annunciati durante la conferenza stampa della Protezione Civile.

Il numero dei casi totali, comprensivo di guariti, malati e deceduti, è salito così a 80.539: l'Italia ha così quasi raggiunto la Cina, il Paese in cui ha avuto origine il coronavirus, ormai distante poco più di 700 casi e con crescita di nuovi casi pressochè nulla.

Nella conferenza stampa della Protezione Civile anche oggi il bollettino non è stato letto dal capo del dipartimento Angelo Borrelli, bloccato a casa da sintomi influenzali ma fortunatamente negativo al tampone per Covid-19.

Per la prima volta i guariti superano il livello di 10mila, fermandosi a 10.361 persone, con un incremento giornaliero di 999.

Purtroppo il trend in calo degli ultimi giorni dei nuovi casi di Covid-19 nella giornata di oggi registra una battuta d'arresto, tornando a salire: sono 4.492 i positivi in più, mentre ieri l'aumento era stato di 3.492 casi, per un totale di contagiati che raggiunge 62.013.

Nell'ultimo giorno sono morte 662 persone in leggero calo rispetto a ieri (683 decessi), portando il bilancio totale delle vittime con coronavirus a 8.165. Da notare che nel riepilogo della Protezione Civile mancano 50 decessi in Piemonte, che non sono stati inseriti nel conteggio ufficiale.