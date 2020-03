Protezione civile, in Campania oltre 1 milione di dispositivi

Arriva dal Dipartimento di protezione civile un comunicato ufficiale di smentita in riferimento alla lettera pubblicata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che aveva denunciato una situazione di sostanziale abbandono da parte di Roma, non solo della Campania ma dell’intero Sud Italia.

“In merito alle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è opportuno precisare che – contrariamente a quanto da lui sostenuto - sono stati consegnati, alla Regione Campania, fino ad oggi, circa un milione di dispositivi. Nel dettaglio, si tratta 788.600 mila mascherine, circa 99mila FFP2 e FFP3, 109mila guanti in lattice, oltre 3000 dispositivi – tra camici chirurgici, copri scarpe e visiere di protezione – e 15 ventilatori per terapia intensiva e sub-intensiva.”

Questo l’elenco aggiornato dalla Protezione civile in merito ai dispositivi inviati in Campania.

Il comunicato prosegue facendo notare che:

“È in corso un lavoro incessante che, anche grazie all’approvazione del Decreto “Cura Italia”, sta dando segnali di risposta concreta anche in termini quantitativi che aumenteranno giorno dopo giorno.”

L’attività in Campania

In Campania e in particolare a Napoli, è pronto l’ospedale Loreto Mare riconvertito a tempo di record in Covid Hospital per la città di Napoli.

Anche l’Ospedale Del Mare continua 24 ore su 24 le attività di costruzione di una nuova struttura esterna al nosocomio, dove verrà ospitata una terapia intensiva dedicata, ma del tutto separata rispetto all’ospedale stesso, garantendo quindi assistenza ai malati più gravi di Covid-19, ma garantendo al contempo la sicurezza sanitaria di uno dei più grandi ospedali della Campania.