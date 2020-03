Permessi di soggiorno in scadenza al 15 aprile, prorogati a metà giugno

Il ministero dell'Interno estende i termini per la presentazione della domanda di rinnovo dei permessi di soggiorno in Italia dal 15 aprile al 15 giugno. Anche altri atti amministrativi estendono la loro validità

Con una circolare inviata alle varie prefetture dal ministero dell’Interno, viene reso noto che i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati fino al 15 giugno prossimo.

In questo modo si intende dare “ la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.”

La circolare non riguarda solo i permessi di soggiorno e i permessi di lavoro degli extracomunitari presenti sul territorio nazionale con i documenti in regola, ma più in generale i termini dei procedimenti amministrativi, tra cui anche la cittadinanza per matrimonio e per residenza, l’rogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo.

Un elenco nutrito e di cui diamo conto in parte qui di seguito.

Gli atti amministrativi rimandati