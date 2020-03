Coronavirus, Papa Francesco fa tampone dopo prelato risultato positivo a Santa Marta

Dopo che un prelato italiano in servizio presso la Segreteria di stato vaticana è risultato positivo al coronavirus, è stato deciso di sottoporre il Papa al tampone.

Papa Francesco avrebbe fatto un tampone per verificare un eventuale contagio al Covid-19 dopo che un monsignore residente a Santa Marta, la stessa struttura dove risiede il Papa, è risultato positivo al coronavirus.

Le udienze del Papa sono state temporaneamente interrotte, ma il Pontefice continua a tenere incontri personali.

Il prelato in precedenza ammalatosi è stato portato in ospedale. Si tratterebbe del quinto contagiato in Vaticano.

Martedì il Vaticano aveva fatto l’annuncio ufficiale di avere quattro infetti.

"Allo stato attuale sono quattro i casi di positività al coronavirus riscontrati: oltre al primo di cui si è data precedentemente notizia, si tratta di un dipendente dell'Ufficio Merci e di due dipendenti dei Musei Vaticani", aveva dichiarato il direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni.

Queste persone sono state poste in isolamento e sono in cura presso ospedali italiani o nelle loro abitazioni.