Renzi al Senato: ‘Sul passato commissione d’inchiesta, sul futuro un mondo diverso’

Matteo Renzi dice la sua al Senato su quanto sta facendo il Governo per sconfiggere la crisi economico-sanitaria, e chiede un cambio di passo per tornare a produrre tutelando la salute.

Al Senato interviene Matteo Renzi sull’informativa del presidente del Consiglio per l’emergenza in atto. Il leader di Italia Viva, parte dello schieramento di maggioranza, chiede subito una commissione d’inchiesta su quello che sarà il passato id questa vicenda. Una commissione d’inchiesta per indagare perché così tanti morti in Italia.

“Sul passato verificheremo ciò che è successo con una commissione di inchiesta. Sul futuro sarà bello costruire un mondo diverso, nuovo. Ma oggi la priorità è salvare vite e salvare posti di lavoro. Bisogna riaprire le aziende con tutte le sicurezze e salvare i posti di lavoro. E bisogna farlo subito. Non vogliamo morire di Covid, non dobbiamo morire di fame.”

Renzi ribadisce quanto scriveva anche ieri, e cioè che bisogna studiare una soluzione diversa per proteggere la salute degli italiani e allo stesso tempo per consentire alle attività produttive, commerciali e in generale economiche di ripartire.

Renzi contro Boris Johnson

Ma Renzi esordisce in senato con il pensiero rivolto a Londra e afferma:

“Non sono mai stato così orgoglioso di essere italiano come quando il primo ministro inglese ha detto: dobbiamo abituarci a perdere i nostri cari".

Poi ricorda a Boris Johnson che la grandezza dell’Italia si basa su “quell’Enea che si carica sulle spalle il padre Anchise e che arriva nella nuova terra promessa e arriva a fondare Roma portandosi la bellezza dell’esperienza sulle spalle.”

“Noi italiani abbiamo dimostrato che non ci rassegniamo a lasciare soli i nostri cari”.

Boris Johnson nei giorni scorsi aveva elogiato il sistema sanitario nazionale italiano, in un suo intervento pubblico in cui parlava agli inglesi.

La presenza di Conte in aula

Renzi ringrazia Conte di essere presente in aula e ringrazia Casellati per aver creato le condizioni affinché ciò avvenisse, e ricorda di essere stato uno di quelli che aveva criticato la mancanza del Governo in aula e di coinvolgimento del Parlamento nell’emergenza.

L'intervento di Renzi in Senato - Video