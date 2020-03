Ambasciatore russo insiste, Italia non deve nulla per aiuti contro coronavirus

In un'intervista con Askanews il capo della missione diplomatica russa in Italia Sergey Razov ha ribadito ancora una volta l'assistenza russa per fronteggiare il Covid-19 "non è oggetto di mercanteggiamenti" o "pagamenti di conto".

Sergey Razov ha parlato ancora nel dettaglio degli aiuti mandati da Mosca per la lotta al Covid-19 in Italia in un'intervista con Askanews.

Come già precedentemente riferito dal ministero della Difesa russo e dallo stesso ambasciatore ed oggi dal governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, i medici militari e specialisti delle truppe di protezione NBC (nucleare, biologica e chimica) inviati dalla Russia saranno "fianco a fianco dei colleghi italiani" a Bergamo, la città più colpita dall'epidemia Covid-19.

Nell'intervista pubblicata oggi, Razov ha aggiunto che "decisioni su voli speciali supplementari saranno adottate in base all'evolversi della situazione e alla necessità".

Rispondendo alla domanda sulla reazione dei cittadini russi agli aiuti forniti all'Italia, l'ambasciatore Razov ha evidenziato che l'amore dei russi per l'Italia non è un segreto ed è noto a tutti ed ha sottolineato che "forte è il senso di solidarietà nei confronti del popolo italiano", aggiungendo che la minaccia del coronavirus è crescente e comune.

"Nel determinare l’entità degli aiuti all'Italia, la leadership russa ha fatto riferimento alle nostre riserve e capacità reali", ha osservato il diplomatico.

All'osservazione secondo cui con questi aiuti la Russia in futuro potrebbe chiedere all'Italia di "pagare il conto" con azioni concrete a Bruxelles per la revoca delle sanzioni contro Mosca a seguito degli eventi in Ucraina e della riunificazione con la Crimea, senza esitazioni Razov ha smentito doppie finalità, ribadendo la posizione già espressa dalla leadership russa in più di un'occasione: Mosca non ha introdotto per prima le sanzioni, pertanto non è suo il compito di sollevare la questione della loro abolizione.

"Non è oggetto di mercanteggiamenti, pagamento di conti e via dicendo. Oggi su un autorevole quotidiano italiano ho letto con notevole sorpresa che una parte significativa delle attrezzature e dei veicoli forniti dalla Russia non sarebbe necessaria e che la nostra assistenza sarebbe dovuta soprattutto a considerazioni di propaganda politica. Mi sembra che meglio sarebbe rivolgere tale domanda agli abitanti della città di Bergamo, dove purtroppo si registrano molti malati e molte vittime. In merito alla politica e alla propaganda, a mio parere certi giudizi sono frutto di coscienze perverse che vedono secondi fini insidiosi nel desiderio disinteressato di aiutare un popolo amico nel momento del bisogno".