Lombardia, governatore Fontana: medici russi a Bergamo questa sera alle 19

Questa sera a Bergamo arriveranno i 150 specialisti russi, inviati nell'ambito dell'assistenza di Mosca alle autorità italiane per fronteggiare l'epidemia di coronavirus: lavoreranno all'Ospedale degli Alpini che si sta realizzando nel capoluogo orobico.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Attilio Fontana.

"Fra tutto sono circa 150 gli uomini che daranno una mano in una serie di attività anche di sostegno: ci saranno medici, ci sono infermieri, ci sono persone destinate alla sanificazione. Verranno destinati all'ospedale che si sta realizzando a Bergamo, l'Ospedale degli Alpini di Bergamo. Sono tutti specialisti: rianimatori e epidemiologi, quindi sicuramente persone molto qualificate che potranno sgravare lavoro dei nostri medici", ha detto lui.

In sosta a Firenze i medici militari russi diretti a Bergamo

Il convoglio di mezzi e medici militari russi ha fatto tappa a Firenze prima di riprendere la sua strada per Bergamo.

Il convoglio del personale militare russo, inviato in Italia a combattere il coronavirus, ha percorso più di 250 chilometri sulla strada per Bergamo e si è fermato a Firenze, ha detto il Ministero della Difesa russo.

Successivamente il dicastero militare russo ha riferito che il convoglio speciale russo con medici ed equipaggiamenti ha ripreso il viaggio partendo da Firenze in direzione di Bergamo per contrastare Covid-19.

Per l'Italia personale qualificato e mezzi dalla Russia contro Covid-19

Le operazioni di invio degli aiuti russi all'Italia sono a carico del ministero della Difesa russo: complessivamente in Italia lavoreranno 8 brigate mobili formate da personale specializzato in virologia del dicastero militare russo, insieme a macchinari speciali per la ventilazioni, veicoli per la disinfezione e altro materiale medico.

Ieri l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov ha dichiarato che l'assistenza fornita da Mosca non ha finalità politiche, ma è il proseguimento della tradizionale cooperazione e assistenza umanitaria tra i due Paesi. Il ministero della Difesa russo ha riferito che i medici russi saranno operativi a Bergamo, la città della Lombardia in difficoltà più di tutte di fronte all'emergenza coronavirus nel Belpaese.

52 medici e infermiere da Cuba per aiutare l'Italia nella lotta contro il coronavirus

Lo ha affermato l'ambasciatore di Cuba in Russia Gerardo Peñalver Portal. Il capo della missione diplomatica cubana a Mosca ha inoltre evidenziato che il suo Paese non ha mandato medici solo in Italia, ma anche in altri Paesi per fronteggiare l'emergenza, incluso il Venezuela, che proprio dalla Russia ha ricevuto i kit dei test per determinare la positività o meno al coronavirus.