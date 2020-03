Netflix ad aprile schiera l’artiglieria pesante contro Disney+

Al via oggi mercoledì 25 marzo le “trasmissioni” on demand di Disney+ in Italia, la piattaforma della Disney che intende fare le scarpe a Netflix. E a guardare le proposte economiche sembra che possa riuscirci, almeno nella fase iniziale in cui in tanti saranno curiosi di provare il nuovo servizio.

E quindi ecco l’artiglieria pesante di Netflix, che presenta tutte le sue novità di aprile per mettere in crisi gli indecisi e sperare che restino con lei. Anche se, però, Netflix depotenzia la qualità streaming in tutta Europa perché altrimenti i suoi server e la rete Internet europea rischiano il sovraccarico da over dose di film e serie TV.

Su Facebook è già partito il conto alla rovescia per ‘La casa di carta Parte 4’, l’attesissima serie TV che tutti attendono. Il 3 aprile il professore e la sua banda tornano.

In arrivo anche la seconda stagione della serie TV ‘After life’ a partire dal 24 di aprile, e poi la prima stagione di Summertime prodotta da Cattleya per Netflix che arriverà sui nostri dispositivi il 29 aprile.

Tra i nuovi film ‘Il castello errante di Howl’ e ‘Si alza il vento’.

In un momento in cui i cinema restano chiusi per decreto, le piattaforme on demand, da una parte salvano la cinematografia, dall’altra aprono un serio dibattito sul futuro dei Cinema e delle sale cinematografiche nel post pandemia.