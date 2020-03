52 medici e infermiere da Cuba per aiutare l'Italia nella lotta contro il coronavirus

Le autorità cubane hanno inviato un gruppo di 52 tra medici e infermiere in Lombardia per combattere il coronavirus, ha affermato l'ambasciatore di Cuba in Russia Gerardo Peñalver Portal.

"Per la prima volta Cuba ha inviato una squadra di emergenza in Italia, uno dei Paesi con il più alto tasso di infezione da coronavirus", ha detto ai giornalisti durante una conferenza stampa. L'ambasciatore cubano ha affermato che il gruppo comprende 52 medici e infermieri, tutti arrivati ​​in Lombardia, la regione più colpita e in sofferenza per il Covid-19.

"Questa è la sesta squadra medica inviata da Cuba per combattere la diffusione dell'infezione da coronavirus all'estero", ha aggiunto l'ambasciatore, rilevando che le autorità cubane hanno inviato equipe mediche in Nicaragua, Giamaica, Suriname e Grenada.

"Una squadra di circa 130 medici cubani è arrivata in Venezuela il 20 marzo", ha ricordato.

Per l'Italia personale qualificato e mezzi dalla Russia contro Covid-19

Le operazioni di invio degli aiuti russi all'Italia sono a carico del ministero della Difesa russo: complessivamente in Italia lavoreranno 8 brigate mobili formate da personale specializzato in virologia del dicastero militare russo, insieme a macchinari speciali per la ventilazioni, veicoli per la disinfezione e altro materiale medico.

Ieri l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov ha dichiarato che l'assistenza fornita da Mosca non ha finalità politiche, ma è il proseguimento della tradizionale cooperazione e assistenza umanitaria tra i due Paesi. Il ministero della Difesa russo ha riferito che i medici russi saranno operativi a Bergamo, la città della Lombardia in difficoltà più di tutte di fronte all'emergenza coronavirus nel Belpaese.