Torna l’ora legale, nella notte tra il 28 e 29 marzo lancette avanti un’ora

Pronti a spostare in avanti di 1 ora le lancette degli orologi analogici affissi in cucina e nelle camerette dei bambini, perché nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo, si passa all’ora legale in Italia e in tutta Europa (CEST).

Lancette degli orologi da polso avanti di una ora a partire dalle ore 2 del mattino di domenica 29 marzo, e che andranno collocate sulle ore 3 del mattino. Niente paura per chi ha tutto in digitale, computer, smartphone e orologi digitali più avanzati fanno tutto da soli.

Perderemo un’ora di sonno, ma allo stesso tempo guadagneremo un’ora di luce alla sera.

Il dibattito sull’abolizione del cambio ora in Europa

Divisi su tutto in Europa, è il caso di dirlo, ed anche sull’introduzione o meno di una ora unica e fissa per tutta l’Unione.

Alcuni Paesi, tra cui l’Italia, si sono opposti all’iniziativa di fissare un’ora perenne per tutta l’Europa a 27. Questo perché l’Italia afferma di risparmiare molti miliardi dal cambio d’ora, soprattutto in termini di energia elettrica non consumata.

Non tutti sono d’accordo e in particolare i Paesi scandinavi, dove il cambio d’ora non ha molto senso.

Cambio ora solare a legale al tempo del nuovo coronavirus

Quest’anno ci si e messo per lo mezzo anche il nuovo coronavirus a complicare le cose, perché di per sé il cambio d’ora scombussola il ritmo biologico, ma per gran parte della popolazione la situazione di forte disagio in corso rischia di scombussolare ulteriormente i ritmi quotidiani.

Attenzione quindi alla sonnolenza (perdiamo un’ora di sonno) e all'irritabilità. Stiamocene tranquilli in casa e facciamo andare tutto bene.