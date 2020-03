Coronavirus: mezzi speciali russi in viaggio verso Bergamo, atterrato 15esimo aereo con aiuti

Una colonna di mezzi speciali russi con medici militari russi è in viaggio verso Bergamo per aiutarea combattere l'emergenza del coronavirus. Oggi è atterrato a Pratica di Mare il 15esimo aereo con gli aiuti dalla Russia.

"Il 25 marzo, un convoglio di equipaggiamenti speciali con specialisti militari del Ministero della Difesa russo ha iniziato ad avanzare dalla base dell'aeronautica militare Pratica di Mare (30 chilometri a sud-ovest di Roma, Italia) a Bergamo per svolgere compiti nella lotta contro la diffusione del coronavirus", ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota.

"Il quindicesimo aereo Il-76 dell'aeronautica militare russa, che trasportava attrezzature per la diagnostica e la disinfezione, ha consegnato l'attrezzatura speciale e i mezzi per la lotta al coronavirus alla base aerea di Pratica di Mare dell'Aeronautica militare italiana", ha detto il Ministero della Difesa russo in un comunicato stampa.