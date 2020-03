Decreto legge 24 marzo, 5 anni a chi viola quarantena e maxi multe. Ecco tutte le misure previste

Tutte le misure previste dal nuovo decreto legge del 24 marzo. Dai 5 anni per chi viola la quarantena alle multe fino a 3mila euro ma anche la modularità fino al 31 luglio.

Il Consiglio dei ministri ha fatto sintesi di tutti i precedenti Dpcm del presidente Conte ed ha emanato un unico decreto legge con cui ordina e fa chiarezza su tutto quanto varato fino a ora e inasprisce le pene per chi viola le disposizioni.

5 anni di carcere, ad esempio, a chi violando la quarantena verrà trovato in strada o in altro posto diverso dal domicilio eletto come luogo della quarantena.

Multe da 400 euro a 3.000 euro per chi viola il divieto di andare a spasso senza un giustificato motivo. Non è previsto, come inizialmente si ipotizzava, il fermo amministrativo dell’autovettura o del motociclo.

Per capire meglio tutto, vediamo nel dettaglio le misure presenti nel nuovo decreto legge del 24 marzo sull’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.

La modularità

Il decreto legge non è solo restrizioni, prevede anche una maggiore modularità delle restrizioni, che non andranno oltre il 31 luglio, data termine dello stato di emergenza fissato il 31 gennaio scorso.

“L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.”

Le misure potranno quindi essere “adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza.”

Le misure previste dal decreto legge del 24 maggio

Quali sono allora le misure specifiche previste dal decreto legge del 24 maggio, approvato dal Consiglio dei Ministri? Leggiamole.