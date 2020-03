Governatore della Campania "conquista" Naomi Campbell

L’ex top model britannica Naomi Campbell ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram con interventi in serie di sindaci italiani che invitano senza peli sulla lingua i loro concittadini a restare a casa: tra questi non poteva mancare Vincenzo De Luca, che aveva paventato il lanciafiamme contro chi viola la quarantena.

"Amo gli italiani. Il loro spirito, la creatività, l'anima, il coraggio, la tenacia, la passione e l'emotività". Queste la parole che accompagnano il video su Instagram dell'ex modella Naomi Campbell, colpita più di tutti dall'appello del vulcanico governatore della Campania, noto da anni per il suo tono duro e iperbolico, che alla notizia che qualche suo corregionale avrebbe avuto intenzione di organizzare festicciole durante il periodo della quarantena aveva promesso l'invio dei carabinieri col lanciafiamme.

L'ex top model di Versace e Armani, ex compagna di Flavio Briatore, molto legata all'Italia per tanti motivi, ha postato un video tradotto dall'italiano all'inglese in cui diversi sindaci e governatori delle Regioni in maniera più o meno ortodossa esortano i loro concittadini a rispettare la quarantena.