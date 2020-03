Approvato nuovo decreto ‘all inclusive’

Il Governo ha approvato oggi un nuovo decreto (Dpcm) con cui sostituirà tutti i decreti fino ad ora emanati. Con questo nuovo decreto si farà quindi ordine e si puntualizzeranno alcuni aspetti, ma soprattutto verranno accolte le varie richieste avanzate dalle regioni e dall’opposizione, tra cui proprio quella di emanare un nuovo Dpcm che comprenda i precedenti e cancelli tutti gli altri.

In questo modo si punta a semplificare e a ridurre la confusione.

Che cosa prevedeva la bozza

Ma il nuovo decreto non sarà solo un ‘all inclusive’ perché conterrà anche nuove e aggiuntive restrizioni, a partire dalle multe per chi trasgredisce. Probabilmente verrà eliminato il reato penale, o comunque rafforzato con multe da 500 euro fino a 4.000 euro per i trasgressori. Questo provvedimento si rende necessario dal momento che il deterrente della denuncia penale non è bastato per oltre 92mila trasgressori denunciati dalle autorità di polizia, da quando i Dpcm sono in vigore.

Con molta probabilità il nuovo decreto introdurrà anche il sequestro dell’autoveicolo e del ciclomotore per chi dovesse essere fermato su strade e autostrade senza giustificato motivo. Tuttavia diventerà difficile trovare temerari senza motivo sulle autostrade nei prossimi giorni, le stazioni carburanti hanno infatti comunicato la loro chiusura a tempo indefinito entro il prossimo 26 marzo su tutta la rete autostradale.

Misure in vigore fino al 31 luglio

Seguendo principi di adeguatezza e di proporzionalità, le regole contenute nel nuovo decreto dovrebbero introdurre strumenti anche di flessibilità che porteranno il Governo a modulare nel corso del tempo le varie restrizioni: di mese in mese, zona a zona.

In buona sostanza nei prossimi mesi alcune restrizioni potrebbero essere tolte, ma applicate a situazioni particolari se le condizioni lo dovessero richiedere.

Alcuni spostamenti potrebbero essere prorogati fino al 31 luglio, ma con meno restrizioni rispetto alle attuali.

Restrizioni modulate

Sebbene per ora le restrizioni permarranno anche oltre il 3 aprile come a più riprese hanno fatto intuire i vari ministri e lo stesso Conte, tuttavia, superata la fase di picco dell’emergenza si adotteranno misure restrittive modulabili.

Ad esempio vi potrà essere una chiusura dei ristoranti, dei bar, attività produttive, e negozi dove necessario, e facendo lavorare i dipendenti delle Pa in home working, cioè da casa.

Anche la chiusura di parchi, cinema e teatri potrebbe permanere fino al 31 luglio nello scenario più pessimistico che nessuno si augura.

Tutto dipenderà dai cittadini e dalla loro capacità di sacrificarsi restando a casa ancora per un po'.