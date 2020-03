Guido Bertolaso positivo al coronavirus

"Sono positivo al Covid-19", lo scrive con un messaggio personale postato su Facebook Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e attuale consigliere personale del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Bertolaso era stato nominato a titolo puramente gratuito (compenso figurativo di un euro) per seguire da vicino la costruzione del Covid Hospital di Milano presso la Fiera e per consigliare Fontana sulle altre criticità della Regione più colpita dall'epidemia da Covid-19.

Ora Guido Bertolaso dovrà restare in isolamento per lungo tempo e non potrà più seguire da vicino quanto Fontana gli aveva assegnato.

"Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese", dice Bertolaso.

Guido Bertolaso dice di avere solo "qualche linea di febbre" e di non avere alcun altro "sintomo al momento".

E quindi aggiunge:

"Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia".

Guido Bertolaso positivo a Covid-19: le sfide precedenti

In quanto a sfide Guido Bertolaso ne ha affrontate molte nel corso della sua vita. Medico, ha guidato la macchina della Protezione civile sotto 'l'era Berlusconi' e si è occupato dei principali eventi calamitosi di quel periodo, come del terremoto dell'Aquila, ma anche dei lavori per il G8 in Sardegna a La Maddalena.

Come commissario straordinario nominato dal Governo si è occupato di gestire le prime fasi del terremoto dell'Aquila, ma anche dell'emergenza rifiuti in Campania.

Nella fase finale della sua carriera in Protezione civile è stato coinvolto in alcuni processi legati ai lavori per l'allestimento dell'evento G8 a La Maddalena. Per il caso è stato assolto dal Tribunale con formula piena perché "il fatto non sussiste".