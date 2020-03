Coronavirus in Italia, medici militari russi lavoreranno a Bergamo - min. Difesa russo

L'esercito russo, arrivato in Italia per combattere il coronavirus, sarà di stanza a Bergamo, in Lombardia, l'epicentro della diffusione dell'epidemia in Italia, ha comunicato martedì il ministero della Difesa russo.

"Sulla base dei risultati delle consultazioni, è stato stabilito che gli esperti militari russi con esperienza nella lotta alle epidemie in tutto il mondo (...) inizieranno a svolgere compiti nella città italiana di Bergamo", ha detto il comunicato.

Ora i russi dovranno viaggiare per 600 chilometri verso questa città, i documenti necessari sono stati concordati. Sono dotati di complessi di disinfezione e laboratori mobili, che consentono di determinare l'agente causale Covid-19 nel più breve tempo possibile.