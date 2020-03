Coronavrus, Sebastopoli invierà aiuti all'Italia meridionale

Diverse organizzazioni pubbliche a Sebastopoli invieranno respiratori, filtri e antisettici a Napoli per combattere il coronavirus, ha detto a Sputnik Anna Koskova, direttore del centro della lingua e cultura italiana di Sebastopoli.

In precedenza, il capo dell'associazione degli avvocati “Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale”, Alexandro Maria Tirelli, a nome degli italiani del sud, si è rivolto ai residenti di Sebastopoli, dichiarando che gli italiani sarebbero felici di accettare l'aiuto dei residenti di Sebastopoli in un momento difficile per il paese.

"Dopo che l'avvocato ha fatto appello alla leadership russa per chiedere aiuto, lo abbiamo contattato. Ora diverse organizzazioni pubbliche di Sebastopoli e aziende hanno aderito all'iniziativa per raccogliere aiuti umanitari per Napoli. Includerà respiratori, filtri, antisettici, ora necessari in Italia. Ora siamo su canali diversi prova a raccogliere il necessario", ha detto Koskova.

Ha aggiunto che l’associazione dovrà fare un appello formale attraverso i deputati della Duma di Stato al governo russo con una richiesta di consentire il trasporto degli aiuti umanitari in Italia. Gli aiuti dovrebbero essere inviati Napoli.

Il ministero della Difesa russo ha riferito in precedenza che l'ultimo aereo delle forze aerospaziali russe è arrivato martedì in Italia per aiutare a combattere il coronavirus.