Conte vedrà i leader delle opposizioni questa sera a Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte incontrerà alle ore 19.00 i leader dell’opposizione di centro destra a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia più volte richiesto dalle opposizioni che vorrebbero un intervento più deciso in economia e in ambito di stretta sanitaria.

In precedenza si era già svolto un altro faccia a faccia tra Conte e le opposizioni, a cui avevano preso parte Antonio Tajani per Forza Italia, Matteo Salvini per la Lega e Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia.

Il punto sulla crisi

A più riprese quest’oggi le opposizioni avevano chiesto un incontro con Conte, alla luce del nuovo Dpcm che rallenta il motore produttivo dell’Italia per provare a contrastare ancora meglio la diffusione della pandemia da Covid-19.

Matteo Salvini presenterà a Giuseppe Conte i 5 punti dell’agenda economica con cui vorrebbe risollevare le sorti dell’Italia.

Giorgia Meloni parlerà invece del tentativo da parte del Governo di far attivare il Mes come forma di aiuto aggiuntiva. Questo l’avvertimento della leader di Fratelli d’Italia che probabilmente ribadirà questa sera a Conte durante il faccia a faccia.

“Domani ci sarà l'Eurogruppo per discutere l'attivazione del Mes, il fondo ammazza Stati che l'Italia ha contribuito a creare versando miliardi di euro presi dalle tasche dei cittadini. L'euroburocrazia vorrebbe prestare i soldi ad interesse agli Stati per poi commissariarli e costringerli a misure lacrime e sangue. Non c'è alcuna condizionalità da discutere, l'unica possibilità di usare i soldi del MES è quella di restituire interamente le quote versate dai singoli Stati e rimettere quei soldi nelle tasche di chi li ha versati: i cittadini. Non possiamo permettere che la devastante crisi del (nuovo, ndr) Coronavirus si trasformi in un pretesto per espropriare l'Italia: il Governo non faccia scherzi e non ceda ai diktat franco-tedeschi, se accadesse faremmo le barricate in Parlamento.”