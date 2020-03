Polizia locale userà droni per monitorare chi si sposta, arriva il sì dell’Enac

L’Enac autorizza, in via del tutto eccezionale, l’uso dei droni non segnalati da parte delle autorità di Polizia locale e municipale di tutti i Comuni italiani. Le polizie locali potranno quindi impiegare da oggi mezzi aerei a pilotaggio remoto per verificare gli spostamenti delle persone sul territorio comunale.

Sono autorizzati a farne uso anche quei comuni prospicienti gli aeroporti, purché volino a una altezza massima di 15 metri e ne diano comunicazione alla TWR dell’aeroporto limitrofo “al fine di comunicare la presenza del drone e di coordinare le rispettive attività”.

I droni con poteri speciali

L’Enac fa sapere che “non sarà richiesta la rispondenza delle operazioni agli scenari standard pubblicati”, e che “non sarà altresì necessario il rilascio di autorizzazione da parte di questo Ente”.

I droni delle polizie locali e delle altre forze di polizia potranno quindi alzarsi in volo e controllare eventuali assembramenti o comportamenti sospetti da parte dei cittadini che non si sono ancora allineati ai decreti del Governo e alle ordinanze regionali che impongono una forte limitazione allo spostamento delle persone sul territorio nazionale, a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Droni già impiegati in Francia e Spagna

Nonostante in Italia la pandemia sia arrivata con settimane di anticipo, l’autorizzazione all’uso dei droni arriva solo ora. Mentre in Francia e in Spagna il loro impiego è operato già da oltre una settimana.

Anche in India si usano i droni per invitare la gente a restare a casa. In Bulgaria si usano i droni per monitorare la febbre.