Guarito dal coronavirus il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

Alberto Cirio può dire di essere guarito dal coronavirus in quanto ha ricevuto gli esiti dei due tamponi di verifica che attestano la sua negatività al virus.

Sono guarito. Ho appena ricevuto l’esito del doppio tampone di verifica ed entrambi hanno dato esito negativo al #coronavirus. Ve lo dico mentre mi preparo per correre all’Unità di crisi, perché l’unica priorità è continuare a #lottare. — Alberto Cirio (@Alberto_Cirio) March 23, 2020

​Un paziente viene definito 'clinicamente guarito' quando non mostra più i sintomi della malattia chiamata COVID-19. Quindi quando non ha né febbre, mal di gola, tosse secca o difficoltà respiratorie. Definitivamente guarito si intende invece quel soggetto che, non solo non ha più i sintomi della malattia COVID-19, ma neppure è più portatore nel proprio corpo del virus SARS-CoV-2 che la determina. Per attestare questo è necessario risultare negativi a due tamponi consecutivi eseguiti a distanza di 24 ore.

Questo è appunto il caso del Presidente Alberto Ciro che può dire di essere guarito a tutti gli effetti. Ne approfitterà per tornare quanto prima all’unità di crisi per continuare la lotta al virus, ha promesso sullo stesso tweet.