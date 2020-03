Coronavirus, Cnn: Italia ha chiesto supporto alle forze militari USA

L'Italia avrebbe fatto richiesta formale alla Difesa degli Stati Uniti per utilizzare il suo personale medico e le apparecchiature sanitarie già presenti in Italia, compresi gli ospedali da campo.

L’Italia avrebbe fatto una richiesta formale al Segretario della Difesa USA Mark Esper per ottenere un supporto dalle forze militari USA di istanza sul territorio italiano. Lo rivela la Cnn che cita una fonte interna al ministero della Difesa statunitense.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, nello specifico l’Italia starebbe richiedendo agli Stati Uniti d’America la possibilità di utilizzare il personale medico delle basi Nato in Italia quale supporto sanitario all’emergenza nuovo coronavirus nelle aree più colpite del nord Italia.

L’Italia starebbe richiedendo anche l’uso di ospedali da campo in dotazione alle forze alleate e già disponibili su suolo italiano.

L’ospedale da campo volato in Lussemburgo

Un ospedale mobile, riporta Affari Italiani, era presente presso la base NATO del Southern Operational Center di Taranto. Tale ospedale è stato trasportato con voli aerei in Lussemburgo, Paese membro della NATO, il quale ne aveva fatto richiesta in via preventiva per l’emergenza nuovo coronavirus.

Il comando centrale del Nato Support and Procuremet Agency (NSPA) è, infatti, di base nel piccolo Stato europeo.

L’ospedale è dotato di 300 posti letto e di ben 100 respiratori. Il Lussemburgo avrebbe fatto una semplice richiesta alla Nato, richiesta che altri Paesi membri fino a ora non avrebbero fatto si apprende sempre dalla rivista online Affari Italiani.

Agli USA vengono richieste anche mascherine e apparecchiature elettromedicali, tra cui i ventilatori.

La risposta della Russia alle richieste italiane

Intanto sono atterrati ieri, in Italia, ben 9 aerei della flotta aerospaziale russa con a bordo specialisti, mascherine, attrezzature medicali e mezzi sanitari che saranno impiegati nelle regioni italiane con la maggiore urgenza.