Di Maio presiede l'arrivo degli aiuti russi nella base aerea di Pratica di Mare - Video

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha incontrato gli specialisti militari e virologi russi che sono arrivati alla base aerea di Pratica di Mare tra domenica notte e lunedì mattina.

Di Maio ha dichiarato che la Russia è "una amica dell'Italia, grazie Russia". L'aereo russo nel video, è solo uno dei primi a essere arrivato nella notte in Italia con aiuti di diverso tipo.

Le forze aerospaziali russe hanno caricato diversi aerei da trasporto militari russi Il-76 con virologi, medici, attrezzature mediche e veicoli per la disinfezione con macchine per la ventilazione polmonare per aiutare il paese nella lotta contro la malattia da coronavirus (COVID-19).