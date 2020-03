La Russia continua a inviare velivoli con specialisti e forniture per il coronavirus in Italia

L'aereo da trasporto militare Il-76 delle forze aerospaziali russe è decollato dall'aeroporto Chkalovsky nella regione di Mosca lunedì mattina, ha detto il ministero. Sono diretti alla base aerea di Pratica di Mare in Italia.

In una dichiarazione separata, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che il terzo e il quarto aereo militare russo inviati in Italia erano arrivati ​​alla base aerea di Mare. In una successiva dichiarazione di lunedì, il ministero ha affermato che il quinto aereo russo era arrivato alla base.

In precedenza, è stato riferito che il primo e il secondo aereo Il-76 inviati dalla Russia in Italia erano arrivati ​​alla base di Pratica di Mare.

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha incontrato gli specialisti militari e virologi russi che sono arrivati ​​alla base aerea di Pratica di Mare domenica notte.

Secondo il Ministero della Difesa russo, gli specialisti russi inizieranno a fornire aiuto all'Italia nella lotta contro COVID-19 dopo essersi coordinati con i locali le regioni specifiche che necessitano dell'assistenza.

Sabato, il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro italiano Giuseppe Conte hanno discusso della pandemia di COVID-19 durante i colloqui telefonici. Putin ha confermato la disponibilità russa a fornire tempestiva assistenza all'Italia nella lotta contro la malattia COVID-19.

Il ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini ha ringraziato il suo omologo russo Sergey Shoigu per l'aiuto che la Russia ha fornito all'Italia nella lotta contro il coronavirus.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato sabato che la Russia avrebbe inviato in Italia virologi, medici, attrezzature mediche e veicoli per la disinfezione con macchina per la ventilazione polmonare per aiutare il paese nella lotta contro la malattia da coronavirus (COVID-19).

Secondo le statistiche, ci sono attualmente oltre 59.000 casi di coronavirus registrati in Italia e più di 5.400 decessi confermati da COVID-19.