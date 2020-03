Covid-19: Agenzia delle Entrate dà lo stop a tutti i pagamenti

L'Agenzia delle Entrate chiude gli sportelli al pubblico in seguito all'emergenza del Coronavirus. Dopo l'ultimo decreto del Governo si sospendono tutti i pagamenti in scadenza nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo, ovvero entro il 30 giugno.

"Il Decreto prevede, in particolare, la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Il Decreto sospende (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione", fa sapere in una nota Agenzia delle Entrate.

#Sportellichiusi al pubblico fino al 25 marzo per #COVID19. Per chiedere la sospensione della #Riscossione puoi utilizzare gli indirizzi mail presenti nel Modulo di presentazione oppure accedi all’aerea riservata del portale di #AgenziaEntrateRiscossione. https://t.co/8kHoZ16XNG — AE_Riscossione (@AE_Riscossione) March 22, 2020

​Fino al 31 maggio sono sospese anche le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

L'Agenzia delle Entrate comunica anche che durante questo periodo, a causa delle chiusura degli sportelli al pubblico, il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick.

Il 13 marzo Agenzia delle Entrate aveva già fatto sapere di aver deciso di sospendere le attività di accertamento fiscale durante l'epidemia di Coronavirus in Italia.