Atterrato il primo aereo con aiuti dalla Russia all'Italia

Il primo aereo IL-76 russo con aiuti per fronteggiare l'emergenza Coronavirus è arrivato in Italia.

Il velivolo militare, un Ilyushin IL-76 delle Forze Aerospaziali russe è atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare, a 30 km a sud ovest di Roma.

Ne dà notizia alla stampa l'ambasciata della Federazione Russa in Italia.

Nelle prossime ore sono attesi in totale nove aerei con a bordo medici militari, esperti di virologia ed epidemiologia e mezzi e materiale all'avanguardia per condurre operazioni di diagnosi dei pazienti e disinfezione di ambienti contaminati.

❗️⚡️ Cari Amici! Il primo velivolo russo IL-76 🇷🇺 sta arrivando all’aeroporto militare di Pratica di Mare 🇮🇹 Mancano pochi minuti. Lo seguono gli altri 8 aerei delle Forze aerospaziali russi pic.twitter.com/PN5Rqk4wXW — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) March 22, 2020

Ad accogliere gli aerei russi a Pratica di Mare sono presenti l'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov, il ministro degli Esteri Luigi di Maio ed il capo di stato maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli.

❗️⚡️In attesa dell’arrivo del primo velivolo IL-76 S.E. Amb. Sergey Razov 🇷🇺 parla con il Ministro On. Luigi Di Maio @luigidimaio 🇮🇹 e con il Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. di S.A. Enzo Vecciarelli 🇮🇹 pic.twitter.com/VAm46kHRIH — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) March 22, 2020

​

Gli aiuti russi dopo la telefonata Putin-Conte

Sabato scorso il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione telefonica con il primo ministro italiano Giuseppe Conte, ha confermato la sua disponibilità a fornire con prontezza assistenza nella lotta contro il coronavirus e ne ha delineato i parametri specifici.

Le operazioni di invio degli aiuti russi all'Italia sono a carico del Ministero della Difesa russo: in totale la Russia invierà otto brigate mobili formate da personale specializzato in virologia del Ministero della Difesa, insieme a macchinari speciali per la ventilazioni, veicoli per la disinfezione e altro materiale medico.