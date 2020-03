Terremoto in Sicilia, due scosse avvertite nel catanese

Due scosse di magnitudo compresa tra 2 e 3,5 sono state registrate nel catanese non lontano dall'epicentro del terremoto del 26 dicembre 2018.

Dopo Calabria, Grecia e Croazia, la terra trema anche in Sicilia. Due scosse si sono susseguite nella mattinata di domenica 22 marzo, una di lieve entità mentre l'altra avvertita dalla popolazione.

L'epicentro dei due sismi è situato a 6 km ovest dalla cittadina di Milo, a una profondità di 5Km. Il fenomeno sismico più rilevane, avvenuto alle 11.32 con una magnitudo di 3.5, è stato avvertito nei territori limitrofi, in un'area che si estende da Catania a Riposto. La scossa ha "fatto ballare i lampadari", come riferiscono alcuni utenti del web, ma non ha provocato danni a cose persone né destato preoccupazione.

Poco prima, alle 11.10, un sisma di intensità più lieve (2 gradi) è stato registrato nello epicentro ma non è stato avvertito.

L'area colpita è la stessa del terremoto di Santo Stefano, che nel 2018, distrusse alcuni centri urbani all'interno dei comuni di Zafferana Etnea e Santa Venerina, sempre all'interno della provincia di Catania.