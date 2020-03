Coronavirus, 9 aerei con gli aiuti per l'Italia in partenza da Mosca

Dopo la telefonata di ieri tra Putin e Conte, la Russia si è immediatamente attivata e gli aiuti di Mosca per la lotta al coronavirus arriveranno in Italia già in giornata.

Nella mattinata odierna nella capitale russa si è radunata la task force di circa 100 persone che trasporterà in Italia gli aiuti dalla Russia per combattere il coronavirus.

Complessivamente da Mosca partiranno circa 100 persone, tra cui figura anche un equipe di medici specializzati in virologia del Ministero della Difesa russo. A riferirlo, in un comunicato, è lo stesso dicastero:

"Una task force di 100 persone è pronta al decollo, tra di essi ci sono anche degli specialisti in virologia ed epidemiologia del Ministero della difesa, che hanno già avuto esperienza a livello internazionale nella lotta alle epidemie. Saranno inoltre trasportati veicoli speciali per la disinfezione", spiegano da Mosca.

Il gruppo, comprendente anche personale medico e infermieri, partirà in queste ore dall'aerodromo Chkalovsky e sarà imbarcato su degli aerei Il-76 VKS delle forze aerospaziali russe.

Ieri il presidente russo Vladimir Putin, in una telefonata con il premier italiano Giuseppe Conte, ha confermato la disponibilità della Russia a fornire tutto il supporto necessario all'Italia per contrastare la diffusione dell'epidemia di coronavirus, annunciando che nel nostro Paese sarebbero state inviate otto brigate mobili formate da personale specializzato in virologia del Ministero della Difesa, oltre che macchinari speciali per la ventilazioni, veicoli per la disinfezione e altro materiale medico.