Cremona, radiologo sopravvissuto al coronavirus: "A gennaio troppe polmoniti anomale fra i giovani"

Il primo caso conclamato di coronavirus endemico in Italia è stato ufficializzato il 21 febbraio. Tuttavia nelle settimane precedenti gli ospedali del nord registravano un'anomala concentrazione di polmoniti, sopratutto tra i giovani. Lo riferisce in una intervista a Tgcom24 Carlo Giussani, da 35 anni tecnico di radiologia all'Ospedale di Cremona, un sopravvissuto al Covid-19.

"Già a fine gennaio - spiega - avevamo notato polmoniti atipiche in giovani sottoposti a lastre. Sono 35 anni che lavoro in radiologia e non ricordavamo una tale concentrazione. Era cosa anomala in tempi non sospetti e il nosocomio si è mosso per tempo riorganizzando spazi e forze lavoro".

Per questa ragione Giussani aveva sottovalutato i sintomi di quella che era un'infezione da coronavirus. Giussani era risultato positivo al tampone e ricoverato nello stesso periodo in cui è stato scoperto il primo caso di coronavirus e il lodigiano, così come Cremona, viveva un'escalation di contagi e ricoveri.

"Ho pensato anche di morire: rimanere sempre cosciente anche nei giorni più duri di ventilazione forzata non aiuta Perché passi il tempo a pensare, a riflettere anche solo sul fatto che respiri e che quel respiro può essere l'ultimo.- prosegue - Il virus non guarda in faccia nessuno".