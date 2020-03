Coronavirus, Dybala e Maldini positivi

Il giocatore della Juventus Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini, dopo essersi sottoposti al tampone per il Covid-19, sono risultati positivi ed hanno comunicato la notizia attraverso la sua pagina ufficiale di Facebook, ma hanno subito rassicurato i fan dicendo che sono in buone condizioni.

"Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti" ha scritto il calciatore argentino.

Dybala si trova in auto isolamento nella propria casa, come avvenuto per gli altri compagni bianconeri. "Sta bene ed è asintomatico. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, è in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime" conferma anche la Juventus tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

Positivo anche Paolo Maldini

Le fila dei calciatori positivi al Coronavirus si allargano. L' AC Milan ha comunicato che il direttore tecnico Paolo Maldini ed il figlio Daniel sono risultati positivi al Coronavirus e proseguono un periodo di quarantena nella propria abitazione.

"Il Direttore dell'Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra. Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica." - si legge nel comunicato del club rossonero.

Nelle scorse settimane, dall'inizio dell'epidemia, altri giocatori sono risultati positivi al Coronavirus. Il numero 10 bianconero Dybala è il terzo caso di positività nella Juventus, dopo quella dello stesso Rugani e del francese Matuidi. Altri giocatori risultati positivi al Coronavirus sono i calciatori Vlahovic, Cutrone e Pezzella della Fiorentina e Gabbiadini della Sampdoria.