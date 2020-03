Addio a Rosario Alessandrello, storico presidente della Camera di Commercio Italo-Russa

A darne notizia è stato l'attuale presidente della Camera di Commercio Italo-Russa, Vincenzo Trani, con queste parole:

"Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa del Cav. Ing. Rosario Alessandrello. Per molti anni figura chiave e Presidente della Camera di Commercio Italo Russa, fu un fervido promotore delle relazioni tra i nostri due paesi, di cui seppe esaltare con professionalità la cultura, l’imprenditorialità e l’amore tra l’Italia e la Russia. Nel ricordarne il contributo, i preziosi insegnamenti e l’instancabile supporto, desidero porgere le più sincere condoglianze da parte del personale a Milano e Mosca della CCIR, di tutto il management, di tutte le imprese associate e mie personali."

Originario di Vittoria, in Sicilia, dopo la laurea in ingegneria chimica industriale al Politecnico di Milano nel 1956, ha percorso una lunga carriera lavorativa nei gruppi Tecnimont e Maire Tecnimont. Dal 1996 al 2000 è stato vicepresidente di Confindustria dal 1996 al 2000, ed è rimasto in carica come presidente della Camera di Commercio Italo-Russia fino al giugno del 2019. Nel 2001 aveva ricevuto l'Ordine dell'Amicizia tra i popoli dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e nel 2009 era stato nominato Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

La sua è stata una figura centrale nel tessere quel radicato rapporto di fiducia reciproca tra le comunità imprenditoriali di Italia e Russia. Rosario Alessandrello da più parti veniva riconosciuto come uno dei "padri" del successo che negli anni le imprese italiane hanno saputo raggiungere sul mercato russo.

Pur provenendo da un grande gruppo industriale, come Tecnimont, in qualità di presidente della Camera di Commercio Italo-Russa, si è speso attivamente per facilitare l'ingresso in Russia delle piccole e medie imprese italiane, ribadendo la complementarietà tra i sistemi industriali dei due paesi, che descrisse così in una delle interviste rilasciate a Sputnik Italia:

© Sputnik . Valeriy Levitin Rosario Alessandrello

La redazione di Sputnik Italia nel ricordare la disponibilità dimostrata in varie occasioni dal Cav. Alessandrello nei confronti della nostra testata, si unisce al cordoglio della Camera di Commercio Italo-Russa ed esprime condoglianze ai famigliari.