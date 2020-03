Coronavirus, allarme della Cgia: chiusura degli esercizi aumenta il mercato nero

Nonostante la chiusura totale degli esercizi ritenutni non indispensabili, il mondo del sommerso continua la sua attività eludendo i controlli e soprattutto facendo concorrenza sleale a chi è costretto ad abbassare le saracinesche per l'emergenza sanitaria. L'allarme arriva dalla Cgia di Mestre.

"Poco o nulla si continua a fare contro l’abusivismo e il lavoro nero - spiega Paolo Zabeo, coordinatore Ufficio Studi della Cgia. "E’ vero - prosegue - che in questi giorni una parte degli oltre 3 milioni di lavoratori irregolari presenti nel nostro Paese è rimasta a casa. Ma è altrettanto sicuro che molti altri hanno continuato imperterriti a lavorare abusivamente presso le abitazioni dei privati, approfittando della chiusura totale imposta agli acconciatori, alle estetiste e alla difficoltà da parte dei cittadini di reperire tanti artigiani che sono disponibili solo per le urgenze, ma non per gli interventi ordinari".

Insomma mentre centri estetici, barbieri, negozi di parrucchiera, idraulica sono chiusi, un esercito di parrucchiere, idraulici, fabbri, elettricisti, pittori prosegue abusivamente la propria attività in nero, senza rilasciare fattura e approfittando della chiusura degli esercizi in regola ed esercitando la professione senza averne titolo.

La Cgia ricorsa che secondo i dati Istat non si tratta di un numero irrilevante, ma sono 3,3 milioni le persone che lavorano nel sommerso. Molti di questi però, sono costretti ad restare a casa, perché dopo il Dpcm dell'8 marzo non possono comprovare le ragioni dei propri spostamenti, non avendo una partita Iva o non essendo assunti sotto contratto.