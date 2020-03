Venezia, le acque della Laguna tornano trasparenti e tornano anche i pesci! Foto e video

Cosa può fare di buono all’Italia il blocco alle attività produttive e alla circolazione delle persone imposto dall’emergenza epidemiologica? Ce lo dice la Laguna di Venezia, dove le acque sono tornate limpide, i residenti affacciati dalle finestre possono vedere il fondale e i banchi di pesci che attraversano i canali costeggiando le antiche costruzioni della Repubblica marinara.

I canali di Venezia senza traffico di barche!!

Il risultato? Acqua limpidissima

Ph. Venice pictures — Albert Folaz (@FolinAlberto) March 11, 2020

Un qualcosa di simile era accaduto in Cina sopra i cieli di Wuhan e delle altre grandi città cinesi fermate da Covid-19. I satelliti della Nasa avevano rilevato, attraverso alcuni scatti fotografici, come alcune sostanze inquinanti erano quasi del tutto sparite dai cieli cinesi.

Le anatre si prendono spazi insoliti ma prima negati da orde di turisti, diciamocelo, molto ineducati.

A Venezia, non so se sia vera la cosa dell'acqua di fonte, ma è vero che la Natura si riprende spazi. — BLIND_DATA (@BLIND_DATA24) March 18, 2020

"A #Venezia l'acqua nei canali torna trasparente, l'#inquinamento rientra e la natura fa il suo corso. Il #coronavirus spinge tutti a cambiare stile di vita da ora in poi".

— Marco Galassi (@galassimarco) March 15, 2020

A Cagliari tornano i delfini nel porto

Alfonso Pecoraro Scanio, ex politico e ministro dell’Ambiente, mostra le immagini di una insolita Venezia con i canali limpidi ed i pesci che nuotano felici in un’acqua tornata pulita.

Quindi mostra le immagini di un delfino che nuota lungo la banchina del porto di Cagliari, in una Sardegna blindata dove non arrivano e non partono più navi e aerei.

Insomma, “è come se la natura si stesse riprendendo” dice Pecoraro Scanio oggi presidente di Opera2030.

“Abbiamo bisogno di acquisire una lezione, uscire cioè da questa crisi capendo che dobbiamo smettere di inquinare”, conclude Pecoraro Scanio.

Andrà tutto bene, se faremo andare tutto bene.