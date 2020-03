Spadafora ipotizza che gli sportivi non potranno fare sport in strada

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora prepara gli sportivi italiani che in questi giorni uscivano di casa a fare l'attività sportiva in strada singolarmente: potrebbe venir vietato,

Il ministro dello Sport e politiche giovanili ha avvertito che probabilmente agli sportivi verrà tolta anche la possibilità di allenarsi singolarmente per strada come fino a ora era stato concesso su suggerimento del comitato scientifico che supporta il governo.

Il ministro Vincenzo Spadafora al Tg1 aveva detto che tale opportunità era stata offerta perché il benessere derivante dall’attività sportiva è utile per la salute dei cittadini.

Purtroppo, però, rileva il ministro, ci sono ancora molti che fanno sport insieme ad altri e questo favorisce il contagio.

Il governo, in queste ore riunito a Palazzo Chigi, potrebbe decidere una ulteriore stretta alle libertà individuali delle persone e, per motivi superiori di salute pubblica, impedire a chiunque di svolgere attività sportiva in strada.

"Non vedo l'esigenza straordinaria di rischiare in questa settimana, una delle più critiche a livello di picchi secondo la comunità scientifica. Ci sono ancora tantissime persone che sembrano sottovalutare i rischi che il paese sta correndo", ha detto Spadafora.

Alcuni italiani ancora sottovalutano i rischi

Il ministro Spadafora ha informazioni che gli mostrano ancora gruppi di persone che non hanno ben compreso i rischi e sottovalutano la situazione sanitaria.

L’invito di Fontana

In Lombardia il presidente Attilio Fontana oggi ha avvertito i lombardi che se continuano a disattendere le prescrizioni, i toni educati lasceranno il posto a misure molto più rigorose.

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l’appello a stare a casa ai siciliani lo ha fatto direttamente in dialetto: “Stativi ni casi”.