Coronavirus, studio Iss: ‘in media 8 giorno tra sintomi e decesso, terapia antibiotica più usata’

Aggiornamento dall'Istituto Superiore di Sanità sulla ricerca condotta per meglio comprendere Covid-19. In media tra comparsa dei sintomi e la morte intercorrono 8 giorni nei casi gravi.

L’Istituto Superiore di Sanità comunica che in media sono trascorsi 8 giorni tra i sintomi di Covid-19 e il decesso dei pazienti affetti dal virus. In media tra l’insorgenza dei sintomi e il ricovero in ospedale trascorrono 4 giorni e dal ricovero al decesso dei pazienti gravi altri 4 giorni.

“Il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso era di 1 giorno più lungo in coloro che venivano trasferiti in rianimazione rispetto a quelli che non venivano trasferiti (5 giorni contro 4 giorni)”.

L’83% dei malati è stato trattato con terapia antibiotica, meno usata la terapia antivirale (52%), più raramente è stata somministrata la terapia steroidea (27%).

Usata maggiormente la terapia antibiotica

“Il comune utilizzo di terapia antibiotica – si apprende dallo studio dell’Iss - può essere spiegato dalla presenza di sovrainfezioni o è compatibile con inizio terapia empirica in pazienti con polmonite, in attesa di conferma laboratoristica di COVID-19. In 25 casi (14,9%) sono state utilizzate tutte 3 le terapie”.

Caratteristiche generali dei pazienti deceduti

Mediamente i pazienti deceduti presentavano un numero di patologie pregresse pari a 2,7.

Tale ricerca si basa su di un campione di casi che l’Istituto Superiore di Sanità ha preso come riferimento per condurre ricerche sul campo necessarie a capire quale terapia è più efficace e come curare al meglio i pazienti.

I dati aggiornati sui ricoveri in terapia intensiva

Con dati aggiornati al 16 marzo, il servizio Epicentro dell’Iss comunica che 3281 casi sono ricoverati in ospedale, equivalenti al 13,1% di casi segnalati in quel giorno e di questi 397 risultano ricoverati in terapia intensiva (12%).

Solo Isernia non ha casi di Covid-19

Sempre al 16 marzo, l’unica provincia italiana sulle 107 a non aver riportato casi di Covid-19 è Isernia.

In generale i casi si concentrano al Nord Italia, con epicentro in Lombardia, quindi Emilia-Romagna e Veneto. Consistente anche il numero nelle Marche.