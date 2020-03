Coronavirus, Difesa allestisce Ospedali da campo a Piacenza e Crema

In campo anche le Forze Armate per contrastare l'emergenza sanitaria. In fase di allestimento 2 ospedali da campo militari a Piacenza e Crema, 4800 gli uomini schierati.

In fase di allestimento due ospedali da campo delle Forze armate italiane a Piacenza e a Crema per fare fronte all’elevato numero di casi positivi al Sars-CoV-2 che necessitano di essere ricoverati in strutture appositamente pensate per loro.

In totale il Ministero della Difesa fa sapere che ci sono 4800 uomini e donne delle Forze armate impegnati su tutto il territorio nelle attività di contrasto “all’emergenza sanitaria del COVID19”.

La Difesa ha creato una sua Sala Operativa CoVid presso Centocelle (Roma), da cui gestisce le richieste provenienti dalla Protezione civile senza sosta 7 giorni su 7.

I mezzi impiegati dalle Forze Armate

“Dall’inizio dell’emergenza la Difesa ha messo a disposizione 321 mezzi, 5 ambulanze, 5 elicotteri, 3 aerei da trasporto” scrive la Difesa nel comunicato.

Per quanto riguarda i posti letto sono 6800, “con circa 2250 stanze eventualmente disponibili per l’osservazione dei pazienti che non necessitano di cure di terapia intensiva, attivabili su richiesta delle Autorità competenti”.

I medici delle Forze Armate negli ospedali lombardi

Per quanto riguarda i medici, le Forze Armate hanno inviato negli ospedali lombardi varie equipe miste composte da medici e infermieri militari. In particolare le equipe sanitarie militari operano presso l’ospedale di Lodi e gli ospedali di Alzano e Bergamo. In totale sono operativi 120 medici e infermieri militari.

Pronte e disponibili le strutture dell’Esercito del COM di Milano presso Baggio e del policlinico militare Celio di Roma.

I mezzi aerei dell’Aeronautica

Per quanto riguarda i mezzi aerei dell’Aeronautica militare, ricordiamo i voli militare verso la Cina per riportare in patria cittadini italiani, tra cui il giovane Niccolò nella speciale barella di biocontenimento.

All’aeroporto militare di Cervia sono disponibili 2 elicotteri in assetto bio-contenimento con team sanitari a bordo. Altri due elicotteri sono dispiegati a Viterbo e Catania sempre in assetto bio-contenimento.