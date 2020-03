Coronavirus Brescia, muore medico di base in pensione tornato in servizio per l’emergenza

Morto in provincia di Brescia un medico di base in pensione di Covid-19, aveva scelto di reindossare il camice per aiutare i colleghi in questa emergenza sanitaria.

Medici e sanitari pagano il loro “tributo di sangue” nella lotta al nuovo coronavirus.

In provincia di Brescia è morto il medico di base in pensione Gino Fasoli, aveva reindossato il camice bianco per supportare i colleghi nell’emergenza sanitaria che in quella provincia ha raggiunto proporzioni allarmanti.

I pazienti che lo conoscevano lo descrivono come una persona a modo, una persona amabile, scrive il BresciaToday.

Un eroe silenzioso che ha scelto di abbandonare l’agio della sua condizione di medico in pensione, per supportare la macchina dei soccorsi.

Il medico lascia un vuoto nella sua realtà, perché era anche medico volontario per l’Unione nazionale trasporto degli ammalati a Lourdes e sosteneva attivamente Emergency.

La situazione del contagio a Brescia e provincia

Nella sola giornata di ieri 17 marzo, la provincia di Brescia ha fatto registrare 382 nuovi casi di Covid-19, portando a oltre 3.300 i casi di positività nella sola provincia lombarda che sono in proporzione ben superiori alla provincia di Bergamo.

Qui i morti dall’inizio dell’epidemia sono stati 387.

Rimanete a casa

La Regione Lombardia controlla gli spostamenti di chi vive in regione con l’ausilio dei dati a disposizione delle Compagnie telefoniche, le quali tracciano gli spostamenti attraverso i cellulari.

I dati dicono che in Lombardia gli spostamenti si sono ridotti del 60%, riporta il BresciaToday, ma sono ancora troppi e bisogna stare a casa, dicono dalla Regione, solo così si potrà fare in modo che tutto vada per il meglio.

Facciamo andare tutto bene.