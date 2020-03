Monte Scaletto, è la cima più scalata dagli escursionisti italiani – Video

Come affrontano gli escursionisti e le escursioniste italiane queste settimane di #IoRestoaCasa tra #FlashMobSonoro e hit music dai balconi. Hanno scoperto nuove cime e aperto nuovi rifugi... in casa.

Come fai a trattenere in casa un amante della montagna? Come fai a dire ad un alpinista che il prossimo fine settimana non potrà arrampicarsi perché il modulo di autocertificazione non la considera una attività necessaria?

Alle escursioniste (sono tantissime!) e agli escursionisti italiani la montagna manca troppo, è un pezzo del cuore isolato e inarrivabile in questi giorni di #IoRestoaCasa e di #AndraTuttoBene.

Un amante della montagna, non se la prendano gli altri italiani, ma del #FlashMobSonoro, non sa che farsene. La bella iniziativa del tutti affacciati al balcone alle 21.00 e con le lucine accese per salutare il satellite (ma quale?) che scatta la foto di qualche giorno fa, non consola chi anela scalare le cime più belle d’Italia. Al massimo, un alpinista esperto, i balconi potrebbe scalarli in cordata con i suoi amici di sezione, e, piano dopo piano, raggiungere i tetti d’Italia… Ma si tratterebbe di una triste consolazione.

E allora? Ed allora gli escursionisti e gli alpinisti – donne e uomini – italiani si sono organizzati in casa come mostra questo video.

In questi giorni la loro hit, la Mountain Home hit, dice che Monte Scaletto è la cima più gettonata. Ben più scalata e visitata dell’Everest!

E non poteva mancare chi fa sci nordico in casa immaginando di scivolare sulla neve sostituita dalla pedana mobile.

La gita a punta Salotto passando per rifugio Cucina

Gli escursionisti italiani hanno anche suggerito di aggiungere un nuovo sentiero, che va da punta Salotto e passa per rifugio Cucina. In molti lo hanno ricostruito in casa con tanto di segnaletica pseudo ufficiale.

Ovviamente si fa per sdrammatizzare ed alleggerire il cuore in un momento seriamente drammatico per l’intero Paese e, purtroppo, per gran parte del mondo.

Andrà tutto bene? Dipende da noi.

Facciamo andare tutto bene.