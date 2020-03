Giornata dell’Unità Nazionale in Italia senza celebrazioni, ma unita sui balconi - Video

Giornata dell'Unità Nazionale in Italia, è il 159° dall'Unità d'Italia avvenuta nel 1861. Una ricorrenza festeggiata in casa dagli italiani e ricordata dall'Esercito con un video speciale.

Si celebra oggi 17 marzo 2020 il 159° Anniversario dell’Unità d’Italia per ricordare la costituzione del Regno d’Italia avvenuta il 17 marzo del 1861. Il prossimo anno sarà quindi il 160° dall’unificazione, che poi fu completata al termine della Prima guerra mondiale.

Nel 2012 la festa ha assunto il nome attuale di ‘Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera’, per ricordare agli italiani che l’Italia è oggi una Repubblica che si fonda su una sua Costituzione, che ha una sua bandiera e un inno ben riconosciuti e riconoscibili.

Quest’anno purtroppo non ci sono state commemorazioni come il deposito della corona di fiori all’Altare della Patria. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di sospendere tutte le iniziative programmate “nel rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria”.

“Il clima di difficoltà, di incertezza e di sofferenza che stiamo vivendo rende ancora più stringente la necessità di unità sostanziale di tutti i cittadini attorno ai valori costituzionali e ai simboli repubblicani”, scrive in una nota la Presidenza della Repubblica.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte si è rivolto agli italiani con un messaggio oggi:

"159 anni fa veniva proclamata l’Unità d’Italia. Da allora il nostro Paese ha affrontato mille difficoltà, guerre mondiali, il regime fascista. Ma gli italiani, con orgoglio e determinazione, hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire. A testa alta", ha scritto Conte.

"Ebbene, che tutti sappiano che lo Stato è al loro fianco, non li lascerà soli. Lo Stato non è solo strutture e istituzioni. Lo Stato siamo noi: 60 milioni di cittadini che lottano insieme, con forza e coraggio, per sconfiggere questo nemico invisibile", ha sottolineato.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha menzionato la Giornata su Twitter:

Oggi l’anniversario dell’Unità d’Italia non è una semplice ricorrenza. Mai come adesso dobbiamo dimostrare di essere un Paese forte e unito. Oggi il verde del nostro tricolore acquisisce un significato ancora più importante, rappresenta la speranza di riuscire a farcela. 🇮🇹 pic.twitter.com/IF2wnOFAas — Luigi Di Maio (@luigidimaio) March 17, 2020

L’Unità nazionale dai balconi

Gli italiani in questi giorni hanno ritrovato senso di unità ed hanno anticipato la festa dell’Unità nazionale concretizzandola ogni sera alle 18.00 dai balconi di casa propria. E l’inno di Mameli, secondo la simpatica classifica Balcony Music è appunto la canzone più cantata dagli italiani in questo momento difficile.

Fratelli d’Italia unisce tutta Italia.

Facciamo andare tutto bene.