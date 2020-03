Arma dei Carabinieri sospende corsi di formazione, invia Allievi ufficiali e marescialli sul campo

L’Arma dei Carabinieri comunica di aver sospeso tutti i corsi di formazione “nelle scuole dell’Arma” ed ha già inviato gli Allievi ufficiali dell’ultimo anno, che avrebbero completato il corso nel mese di luglio, e gli Allievi marescialli del secondo e del terzo anno, presso i reparti operativi sul territorio, “pronti a supportare con entusiasmo i colleghi e sostenere la popolazione”, si legge in una nota.

L’emergenza nuovo coronavirus mobilita l’Arma e la costringe a inviare tutti gli uomini disponibili sul campo per fronteggiare la situazione straordinaria. Gli ufficiali e i sottufficiali sono quindi promossi al loro grado ben prima di scendere in campo.

L’attività sul territorio

Intanto non proseguono senza sosta le attività di controllo sul territorio e di supporto. L’Arma dei Carabinieri alcuni giorni fa ha dovuto mettere in quarantena ben 10 tra ufficiali e militari in Sicilia perché contagiati dal nuovo coronavirus.

I Nas dei Carabinieri in Veneto supportano l’attività di raccolta dei tamponi effettuandoli a domicilio in compresenza con personale sanitario.

Facciamo andare tutto bene.