Coronavirus Italia, diffuso nuovo modulo autocertificazione compilabile da computer

Disponibile il nuovo modulo di autocertificazione per dichiarare gli spostamenti necessari, è compilabile direttamente dal computer, notebook o tablet e modificabile. Leggi come si usa.

Il Ministero dell’Interno perfeziona il modulo di autocertificazione necessario per spostarsi sul territorio nazionale in caso di comprovata esigenza e necessità.

Il nuovo modulo di autocertificazione, infatti, è compilabile senza doverlo prima stampare. Direttamente dal proprio computer di casa, notebook, ma anche dal tablet e dallo smartphone, è ora possibile compilare la prima parte del modulo con i dati personali, selezionare il tipo di spostamento che si necessita fare e poi scrivere nel campo apposito la motivazione del viaggio.

A questo punto il modulo può essere stampato, ma anche salvato sul PC per ulteriori ritocchi.

Questo modulo agevolerà molto quanti devono spostarsi per esigenze multiple e hanno bisogno continuamente di aggiornare i moduli: andare a lavorare, andare a fare la spesa, recarsi presso una persona anziana di cui ci si prende cura (nel rispetto delle disposizioni nazionali e locali previste).

Il nuovo modulo di autocertificazione compilabile da computer è disponibile da questo link diretto.

Come si compila il nuovo modulo di autocertificazione

Spieghiamo in pochi passaggi come si compila il nuovo modulo di autocertificazione direttamente dal PC di casa, dal laptop o dal tablet.

Apri il link diretto al modulo di autocertificazione. Compila la prima parte con i tuoi dati personali. Spunta il cerchio accanto alla motivazione dello spostamento. Scrivi nell’apposito campo e per esteso il motivo per cui ti stai spostando. Stampa il modulo.

Domande e risposte pratiche sull’uso del modulo

Alcune risposte a domande pratiche sull’uso del modulo.

Posso salvare il modulo sul mio computer?

Sì, puoi salvare il modulo sul tuo computer in bianco o anche già compilato.

Se salvo sul computer il modulo compilato con i miei dati, posso poi modificarlo?

Sì puoi modificarlo anche successivamente, anche se lo hai già compilato. Il modulo è stato appositamente così realizzato per facilitare il più possibile la sua compilazione e ricompilazione. Fai la prova e verifica.

Posso evitare di stampare il modulo?

No, è necessario stamparlo. Il fatto che il modulo sia compilabile online, non esula il cittadino dalla stampa dello stesso. In caso di fermo per controllo da parte delle forze dell’ordine, infatti, il cittadino deve esibire l’autocertificazione e dovrà essere firmato da entrambi: dichiarante e operatore di polizia.