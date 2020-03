Silvio Berlusconi dona 10 milioni alla sua Regione Lombardia

Silvio Berlusconi dona 10 milioni di euro di tasca sua alla Regione Lombardia per l'emergenza sanitaria. Serviranno a costruire l'ospedale d'emergenza alla Fiera di Milano già in costruzione.

Il cavaliere Silvio Berlusconi apre le sue borse e dona 10 milioni di euro alla Regione Lombardia per sostenerla in questo momento di grave crisi sanitaria che ha quasi portato al collasso un sistema in cui, come ha riferito l’assessore Gallera, non ci sono praticamente più posti in terapia intensiva.

I fondi messi a disposizione da Berlusconi saranno destinati alla costruzione del Covid Hospital Fiera di Milano da 400 posti dove i primi moduli con i letti sono stati già installati. Ma i fondi serviranno anche per altre urgenze che la sua Regione sta affrontando in questo momento delicato.

Il messaggio commosso di Berlusconi ai sanitari

“Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili: abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo. Il nostro impegno sarà quello di premiare e onorare nella misura che meritano il loro quotidiano sacrificio”.

Lo ha scritto Silvio Berlusconi sulla sua pagina Facebook.

Zero posti in terapia intensiva

L’assessore Gallera ha lanciato l’allarme, ieri: “avevamo quasi zero posti letto di terapia intensiva”.

Stiamo lavorando sulle ore non sui giorni, ha detto Gallera intervenendo al programma Agorà di Rai 3.

E non nasconde che quando questa mattina alle 10.00 è arrivata la notizia che la Croce Rossa Italiana donava 40 respiratori, quasi si metteva a piangere “per la bellissima notizia”.

La Croce Rossa Italiana oltre ai respiratori ha anche donato varie attrezzature ospedaliere che arriveranno tra poche ore presso la Fiera di Rho al Cargo 2.