Balcony Music, in Italia è la nuova classifica delle musiche dai balconi

Nasce, ufficiosamente, in Italia la Balcony Music con le hit del giorno approvate direttamente dagli italiani affacciati ai balconi, anzi, cantate e musicate da loro.

A comporre la nuova classifica il Mei, che ogni settimana pubblica la classifica della musica indipendente Indie Music Like.

L’iniziativa intende sostenere gli italiani che in questi giorni, spontaneamente da Nord a Sud e Isole comprese, si affacciano tutte le sere alle 18.00 per unirsi al Flashmobsonoro a cui hanno aderito davvero in tanti, compresi artisti e anche le Forze Armate italiane.

Balcony Music la prima in classifica

Al primo posto della Balcony Music c’è l’inno di Mameli, ‘Fratelli d’Italia’ è la più cantata e suonata dai balconi italiani.

Al secondo posto c’è ‘Azzurro’ di Paolo Conte, forse perché il cielo azzurro di questi giorni miti che annunciano l’imminente Primavera, sono gli unici che gli italiani possono vedere oltre al soffitto di casa.

Al terzo posto c’è ‘Il Cielo è sempre più blu’ di Rino Gaetano, probabilmente cantata da chi abita ai piani più alti e vede il cielo più blu degli altri.

Quindi c’è ‘Creuza de Ma’ di Fabrizio De André, e la mitica ‘Certe Notti’ di Luciano Ligabue, ed ancora ‘Viva l’Italia’ di Francesco De Gregori e l’immancabile ‘L’italiano’ di Toto Cotugno.

E poi ci sono quelle locali, come ‘Romagna Mia’ in Emilia-Romagna, oppure ‘O mia bela Madunina’ in Lombardia e ‘Abbracciame’ in Campania e in particolare a Napoli.

A domani con la prossima classifica.

Facciamo andare tutto bene, restiamo a casa e vinciamo la guerra: Resistenza.