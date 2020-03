Gennaro Arma, comandante Diamond Princess torna a casa dopo quarantena

Rientro imminente in Italia per il comandante della Diamond Princes Gennaro Arma e per gli altri 15 italiani membri d'equipaggio. Hanno trascorso la quarantena in Giappone e stanno bene.

Terminata a Wako in Giappone la quarantena di 14 giorni per Gennaro Arma, il comandante della Diamond Princess che per ultimo era sceso dalla nave attraccata in Giappone per settimane e diventata un lazzaretto per l’alto numero di infetti da Covid-19.

Il comandante Gennaro Arma, originario di Meta di Sorrento (Napoli), aveva trascorso 14 giorni a bordo della nave per gestire l’emergenza e la tardiva evacuazione decisa dalle autorità nipponiche quando ormai a bordo l’epidemia si era largamente diffusa.

Ritorna a casa con una parte dell’equipaggio italiano con cui aveva condiviso fino all’ultimo le sorti della Diamond Princess il comandante. La compagnia di navi da crociera per cui lavora lo aveva definito il loro eroe per il comportamento dimostrato e il presidente della Repubblica italiana Mattarella lo aveva subito nominato Commendatore.

Gennaro Arma rientra in Italia con 15 membri d’equipaggio

Felice di tornare in Italia, quindi, con i 15 membri italiani dell’equipaggio dopo la quarantena trascorsa in piena salute presso il centro sanitario che le autorità sanitarie del Giappone avevano messo a disposizione della Diamond Princess.

Il rientro con un volo partito dall’aeroporto Narita di Tokyo alle 6 di questa mattina.

Da una quarantena all’altra

Il comandante ora potrà riabbracciare la moglie e la famiglia, tuttavia è al corrente della situazione italiana e ha fatto sapere che anch’egli resterà a casa come tutti gli italiani.

“Noi italiani siamo un popolo incredibile, nell’emergenza tiriamo fuori il meglio”, ha detto.